Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС

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По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николая Топорнина президент США Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.
Политолог объяснил решение Байдена тем, что, вероятно, это формальное действие, чтобы побудить ЕС поступить аналогичным образом. В США остаётся менее двух миллиардов долларов российских государственных активов. Большая часть наших активов, около 300 миллиардов, находится в ЕС.
Политолог считает, что какие бы меры ни принимали американцы, они понимают, что в данном случае от них мало что зависит. Это скорее пример для подражания, призыв быть как они.
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Политолог считает, что какие бы меры ни принимали американцы, они понимают, что в данном случае от них мало что зависит. Это скорее пример для подражания, призыв быть как они.
«Если бы это были серьёзные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее, он бы оставил решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом», — подчеркнул Николай Топорнин в беседе с с Лента.ру.Байден передал управление замороженными российскими активами за рубежом министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ предусматривает передачу этих средств Киеву. Причины такого решения не были раскрыты.
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Мира Полтева