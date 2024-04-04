Политолог Мезюхо заявил о желании США переложить расходы по Украине на ЕС

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Политолог Иван Мезюхо заявил, что США стремятся переложить все финансовые расходы по Украине на Евросоюз.
Он добавил, что сейчас в НАТО нет единства по вопросам Украины.
Ранее политолог Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что НАТО сегодня является неактуальной организацией.
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«США пытаются переложить финансовое бремя расходов по Украине на бюджеты европейских государств. Видимо, демократы в лице американского президента Джо Байдена поступают так же, как и в своё время пытался поступить экс-глава Белого дома Дональд Трамп, когда заявлял о том, что НАТО должно платить больше в общую копилку», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.
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Мелисса Тимофеева