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Политолог Иван Мезюхо заявил, что украинское общество испытывает усталость и в нём растёт недовольство политикой действующего президента страны Владимира Зеленского.
«Внутри украинского общества растёт недовольство не столько кадровыми перестановками внутри украинской власти, сколько политикой действующего полулегитимного главы государства Зеленского. Весомая часть общества, при этом не являющаяся пророссийской, устала от боевых действий и коррупции, исходящей со стороны офиса президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО. Он добавил, что совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это понятно всем партнёрам.
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