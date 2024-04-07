Зеленский пригрозил России конкретным ударом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым и министром внутренних дел Игорем Клименко, в ходе которого были обсуждены удары российской стороны по Харькову и восточным регионам Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам главы государства, они обсудили «конкретный ответ» на эти обстрелы.
Зеленский добавил, что обсудил с главкомом ВСУ Сырским текущую ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.
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«Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый», — говорится в публикации.
Зеленский добавил, что обсудил с главкомом ВСУ Сырским текущую ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.
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Диана Аванесян