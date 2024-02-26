Зеленский рассказал о призыве Путина прекратить огонь на Донбассе

Президент России Владимир Путин неоднократно поднимал тему прекращения огня на встречах в 2019 году. Об этом рассказала украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год», пишет РИА Новости.
«Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали», — признал Зеленский.Он отметил, что в ходе встречи обсуждались Минские соглашения, который по мнению украинского лидера, не могли быть реализованы из-за невозможности отвода войск.
Позже Путин признался, что эти заявления стали для него неожиданными, так как он рассчитывал на искреннее стремление стран Европы укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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