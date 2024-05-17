Политолог Михайлов обвинил Запад в запугивании более независимых лидеров

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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является сигналом Запада для стран ЕС о том, что не следует проводить слишком независимую политику и не подчиняться в борьбе против России.
«Это было предупреждение лидерам Евросоюза, что если они будут дергаться, то их либо припугнут, либо ликвидируют. <…> Известно, что Юрай Цинтула состоял в переписке с женщиной, которая является гражданкой Украины. Взаимосвязь очевидна. Запад начинает конкретное запугивание лидеров тех стран, которые не желают участвовать в авантюре против России», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.
А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв высказал свою версию о причине случившегося с Фицо.
«Ни о каком запрете СМИ речи не идёт. Это принятие законов, которые ограничивали бы иностранное финансирование СМИ. А для демшизы это было неприемлемо. Потому что для них весь свет идёт с Запада. Для них это был очередной шаг к разрыву Словакии с «цивилизованным человечеством», — объяснил в беседе с «Царьградом» Трухачёв.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии.
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