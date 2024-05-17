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Политолог Михайлов обвинил Запад в запугивании более независимых лидеров

17 мая 2024, 18:39
Фото: iStock/michaklootwijk

Фото: iStock/michaklootwijk

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является сигналом Запада для стран ЕС о том, что не следует проводить слишком независимую политику и не подчиняться в борьбе против России.
«Это было предупреждение лидерам Евросоюза, что если они будут дергаться, то их либо припугнут, либо ликвидируют. <…> Известно, что Юрай Цинтула состоял в переписке с женщиной, которая является гражданкой Украины. Взаимосвязь очевидна. Запад начинает конкретное запугивание лидеров тех стран, которые не желают участвовать в авантюре против России», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв высказал свою версию о причине случившегося с Фицо.



«Ни о каком запрете СМИ речи не идёт. Это принятие законов, которые ограничивали бы иностранное финансирование СМИ. А для демшизы это было неприемлемо. Потому что для них весь свет идёт с Запада. Для них это был очередной шаг к разрыву Словакии с «цивилизованным человечеством», — объяснил в беседе с «Царьградом» Трухачёв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии.

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#запад
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
Британия ввела санкции против России якобы из-за обмена нефти на вооружения КНДР
17 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Новые санкции Великобритании против России направлены на предотвращение предполагаемого обмена российской нефти на оружие с КНДР, сообщается в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства.
«Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "нефть за оружие"», — говорится в документе.
Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают попытки нарушить или обойти санкции ООН против КНДР, за которые Россия сама голосовала.

В заявлении главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, чьи слова приведены в документе, отмечается, что РФ участвует в «незаконном обмене оружия на нефть» для поддержки своих военных операций на Украине.

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FT: Запад хочет возродить атомную отрасль с помощью пенсионеров
17 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/Ilya Ginzburg

Ряд западных стран задумались о возрождении атомной отрасли, но столкнулись с нехваткой специалистов и вынуждены обращаться к пенсионерам.
Как пишет Financial Times, западные атомные компании пытаются вернуть на работу тысячи вышедших на пенсию инженеров и специалистов. Они хотят реализовать самую большую волну новых проектов за последние десятилетия.

Сейчас строящие новые реакторы западные компании стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. Газета связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям из-за изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров.

Страны, которые хотят возродить свои атомные отрасли — Индия, США, Франция, Великобритания и Польша.

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#европа
#пенсионеры
#промышленность
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Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ
17 мая 2024, 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
В соответствии с поправками, на Украине будет разрешено призывать в ряды ВСУ заключенных. Исключения составят лишь лица, отбывавшие наказания за совершение особо тяжких преступлений, к которым относят убийства, изнасилования, насильственные действия в отношении детей.

Закон вступает в законную силу на следующий день после его опубликования.

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#всу
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#зеленский
#переговоры
#украина
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Россиянам запретят покупать недвижимость в одной стране
МО Финляндии хочет запретить гражданам РФ покупку недвижимости в стране
17 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/naumoid

Гражданам России следует запретить покупать недвижимость в Финляндии. С такой инициативой выступила рабочая группа финского министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.
При этом отмечается, что ограничение не должно распространяться на граждан Финляндии, у которых есть двойное гражданство, а также лиц с видом на жительство в стране.

Члены рабочей группы объяснили, что по их мнению, граждане страны, которая по мнению ЕС нарушает территориальную целостность другого государства и создаёт угрозу Финляндии, не должны проживать на финской территории.

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#гражданство
#ограничение
#ес
#финляндия
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ЕС запретил вещание нескольких российских медиа
ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE
17 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно документу, ЕС решил приостановить вещание еще четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду.

По их данным, эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации.

При этом сотрудники указанных медиа смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.

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#евросоюз
#сми
#запрет
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Закон об увеличении штрафов для уклонистов подписан на Украине
Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов
17 мая 2024, 16:07

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По документу, во время военного положения за неявку в военкомат будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При неуплате должникам могут блокировать банковские счета.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что по новому закону о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам политика, в противном случае суды будут «завалены делами».

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#владимир зеленский
#закон
#штрафы
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Названо самое востребованное за рубежом российское оружие
Глава Ростеха перечислил самое востребованное за рубежом оружие России
17 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/aapsky

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал виды оружия России, которыми больше всего интересуются инностранные государства.
Как отметил Чемезов, за рубежом растет спрос на истребитель Су-35 и вертолет К-52. Они используются в зоне СВО и очень хорошо зарекомендовали себя.

Если говорить о сухопутной технике, то это реактивные системы залпового огня Торнадо и Смерч, самоходная артиллерийская установка Мста-С и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов заявил, что до 80% оружия, поставляемого российским военным в зону СВО, произведено Ростехом.

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#ростех
#россия
#оружие
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Раскрыты причины возможного давления на Зеленского со стороны Запада
Аналитик Ерёмина: Байдену надо отчитаться, куда была направлена помощь Украине
17 мая 2024, 15:26

Фото: iStock/Photoboyko

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что Запад действительно может начать давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы склонить его к переговорам с Россией.
Она пояснила, что первоочередная задача Запада в этом вопросе стабилизировать ситуацию на Украине для того, чтобы президент США Джо Байден смог показать хоть какую-то результативность помощи Украине.

«Часть политического сообщества разных стран понимает, что дальнейшее продвижение российской армии создаёт более неблагоприятные условия для Украины. Самая основная задача —стабилизировать ситуацию, чтобы Джо Байден мог отчитаться, куда были направлены средства. Этот вопрос сейчас критически важен для американского политического истеблишмента», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.

Кроме этого, Запад может действительно хотеть ухода Зеленского, и по этой причине давить на него.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС необходимо проводить в отношении Украины более осторожную политику на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в беседе с Foreign Policy он отметил, что Запад уже обвиняют в лицемерии, сравнивая конфликт Израиля и Палестины с украинским кризисом и отношение западных держав к ним.

Ранее сообщалось, что Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.

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#ес
#запад
#рф
#джо переговоры
#украина
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В РФ ответили на требование Зеленского гарантий ядерной безопасности
Депутат Госдумы Чепа назвал Зеленского непоследовательным
17 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент Украины Владимир Зеленский, прося у Запада гарантий ядерной безопасности, показывает непоследовательность, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Чепа. Как напомнил Чепа, Зеленский говорил о создании грязной бомбы, и в этом случае странно говорить о гарантиях ядерной безопасности для страны.

Политик призвал Зеленского к последовательности и удивился подобным заявлениям президента Незалежной, подчеркнув, что их очень сложно комментировать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от западных стран.

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#госдума
#россия
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