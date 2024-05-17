Стало известно о состоянии здоровья Фицо

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта.
Она рассказала, что состояние здоровья Фицо после покушения по-прежнему остается тяжелым, а также объяснила, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.
Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
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