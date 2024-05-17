Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит в каких обстоятельствах произошло нападение на него. Об этом заявил избранный президент государства Петер Пеллегрини, навестивший раненого политика в больнице, сообщает телеканал ТАЗ.
«Он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — рассказала Пеллегрини, добавив, что премьер находился в сознании, когда прибыл в медучреждение.До этого президент республики рассказал, что состояние политика оценивается как очень серьезное. По его словам, Фицо был «на волосок от смерти».
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
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Алина Юрчак