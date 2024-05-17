Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения

Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения

Избранный лидер Словакии Пеллегрини: Фицо помнит детали покушения
17 мая 2024, 00:01
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит в каких обстоятельствах произошло нападение на него. Об этом заявил избранный президент государства Петер Пеллегрини, навестивший раненого политика в больнице, сообщает телеканал ТАЗ.
«Он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — рассказала Пеллегрини, добавив, что премьер находился в сознании, когда прибыл в медучреждение.
До этого президент республики рассказал, что состояние политика оценивается как очень серьезное. По его словам, Фицо был «на волосок от смерти».



Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Читайте также:

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
#нападение
#политика
#президент
#министр
#роберт фицо
#словакия
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских
При столкновении двух автомобилей на юге Москвы пострадали двое полицейских
16 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/Anton Novikov

Двое сотрудников полиции пострадали в автомобильной аварии на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию от МВД.
Столкнулись два автомобиля, один из которых оказался служебным.

По данным ведомства, на данный момент проводится проверка происшествия. Пострадавших полицейских госпитализировали с различными травмами.

Читайте также:

Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин

Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП

«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге
#дтп
#спасатели
#проверка
#имена
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ
16 мая 2024, 21:49

Фото: iStock/Zolnierek

Вынесен обвинительный вердикт в отношении криминального авторитета Олега Медведева, пишет ТАСС.
Он известен по прозвищу Шишкан, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Там заявили, что обвинительный приговор также вынесен участникам возглавляемой Медведевым организованной преступной группировки. Их обвиняют в убийствах, бандитизме и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.

В ближайшее время Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело, в закрытом от СМИ режиме, назначит фигурантам сроки.

Читайте также:

Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО

«Давят на скорость, эмоции и авторитет»: Как мошенники отбирают у людей квартиры

Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан
#суд
#колония
#приговор
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
16 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Kuzma

Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале сообщило о проведении проверки в Самаре после появления публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Видео, на котором запечатлен молодой человек, играющий с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента, было опубликовано.

«В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту начата доследственная проверка», — заявили в Следственном комитете.
Читайте также:

Станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно

«Огоньку не найдётся?»: Подростка из Сахалина осудят за осквернение Вечного огня

В Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня
#проверка
#студент
#видео
#человек
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-сотрудника одного из университетов МВД задержали за взятки
Бывшего сотрудника одного из университетов МВД задержали на Ставрополье за взятки
16 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставропольском крае возбудили дело против экс-замначальника отдела тылового обеспечения филиала одного из университетов МВД РФ, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в период с 2017 по 2023 год чиновник получил от предпринимателя 231 тысячу рублей.

Взамен он должен был содействовать заключению госконтрактов на уборку административных зданий и оказывать общее покровительство бизнесмену.

Обвиняемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Читайте также:

Семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки

В Москве под домашний арест отправили хирурга из клиники Хайдарова

Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»
#ставропольский край
#мвд
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки
16 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/artolympic

Чеченская семья окружила отдел полиции в столице из-за сбежавшей родственницы, пишет MSK1.
Как сообщают очевидцы, около десяти граждан Чечни дежурят у здания ОМВД России по району Нагатино-Садовники последние несколько часов.

Уточняется, что эти люди — родственники и знакомые уроженки Чечни Лии, которая скрывается от их преследования.

Недавно близкие сообщили о пропаже девушки, а теперь насильно пытаются вернуть ее домой.

Полицейские заявили, что не будут противостоять «семейным традициям». Родственники ждут, пока девушка самостоятельно покинет здание.

Читайте также:

Baza: по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще пять граждан Таджикистана

Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности

Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО
#чечня
#семья
#полиция
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Дагестана умер после чистки цистерны
16 мая 2024, 20:33

iStock/gorodenkoff

Житель Дагестана погиб при чистке цистерны из-под битума.
Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Там уточнили, что накануне житель села Кадар чистил емкость из-под битума на своём приусадебном участке. Мужчина погиб из-за возгорания паров бензина в цистерне.

В настоящее время ведомство проводит проверку. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

Ранее московский СК сообщил, что на улице Николоямская найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы.

Читайте также:

Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО

Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе

«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
#дагестан
#смерть
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре Москвы зарезали мужчину
16 мая 2024, 18:21

Фото: iStock/Fedorovekb

На улице Николоямская в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы. Об этом сообщает столичный СК.
«По данным следствия, 16 мая 2024 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Николоямская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что личность преступника на данный момент не известна. Сейчас следователи и криминалисты изучают место происшествия. После будут назначены необходимые экспертизы, для установления убийцы. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Подмосковье мужчину зарезали за шаурму

В Петербурге жена пырнула мужа и заявила, что он сам упал на нож

В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки
#подмосковье
#дело
#уголовное дело
#нож
#следователи
#мать
#уроки
#мужчины
#происшествия
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская школьница пришла в ТЦ и родила
В Старом Осколе школьница родила в туалете торгового центра
16 мая 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В торговом центре «Европа» в Старом Осколе Белгородской области школьница родила в туалете, сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».
По информации издания, медицинский персонал прибыл на место и забрал несовершеннолетнюю девушку вместе с новорожденным младенцем. Сотрудники и посетители торгового центра были проинформированы о том, что девушка родила мальчика.

О состоянии матери и ребенка дополнительной информации не поступало.

Ранее было сообщено, что в торговом центре «Макси» на Московском проспекте в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и оставила ребенка в лесу.
Читайте также:

В Подмосковье пациентка с огромной грыжей и двумя матками родила здорового мальчика

«Родила и выбросила»: В СК рассказали жуткие подробности убийства младенца в Омске

Пассажирка «Уральских авиалиний» поссорилась с мужем и родила дочь в самолёте
#подмосковье
#сотрудники
#девушка
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве под домашний арест отправили хирурга из клиники Хайдарова
16 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти бизнесмена Петра Гаврилова после операции, сделанной в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста», — такое решение принял суд.

Напомним, в феврале текущего года в Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Операцию сделали 17 февраля, она прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.

20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер.

Читайте также:

Два хирурга клиники Хайдарова задержаны в Москве

«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит

Деятельность пластической клиники Хайдарова приостановлена после смерти пациента
#суд
#помощь
#бизнесмен
#мужчина
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф