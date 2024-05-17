Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо

Фото: сайт Кремля
Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента РФ Владимира Путина на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не вводились. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, меры безопасности на обычном уровне.
Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
Ранее Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
Ранее Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова