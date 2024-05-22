В МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону

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Если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости, с таким заявлением выступил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Студенников.
Дипломат также призвал Францию задуматься о последствиях подобного решения, которые могут произойти внутри страны. Что будут говорить французские власти родственникам погибших, которые отдали свои жизни за киевский режим? Студенников напомнил, что французские военные на полях СВО станут законными целями для ВС РФ.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки европейских войск на поля спецоперации на Украине в составе Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева