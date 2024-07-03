Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Политолог Евгений Михайлов призвал не обращать внимание на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что один звонок китайского лидера Си Цзиньпина способен прекратить конфликт на Украине.
Он отметил, что подобные высказывания являются дискредитацией России как самостоятельной и независимой страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, что самое сложное для настоящего президента.
Также Лукашенко заявлял о том, что Россия и Белоруссия имеют единые ценности и цели.
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«К мнению руководителя Финляндии прислушиваться абсолютно не стоит. Эта страна действует полностью в рамках и по задачам США и партнеров. Особенно на фоне того, что она сейчас решила полностью предоставить доступ американским военным к своим 15 военным базам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, что самое сложное для настоящего президента.
«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: «Тебе же доверили. Как бы не подвести», — отметил в беседе с RT Лукашенко.
Также Лукашенко заявлял о том, что Россия и Белоруссия имеют единые ценности и цели.
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Мелисса Тимофеева