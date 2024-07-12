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Политолог Миршаймер: Россия преуспела в нейтрализации западного оружия

12 июля 2024, 18:35
Фото: istockphoto/dr_evil

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские войска без особых проблем выводят из строя высокотехнологичное и дорогое западное оружие. Об этом заявил американский политолог, профессор Джон Миршаймер.
В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он назвал оружие, производимое, в частности, в Соединённых Штатах «навороченным» и отметил, что он потрясён тем, как плохо оно работает на Украине.

«Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Это не моя риторика, люди в Пентагоне признали, что русские проявили себя искусными в нейтрализации этого сложнейшего оружия», — сказал эксперт.



По словам Миршаймера, надеяться на то, что американские истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, по меньшей мере наивно и даже смешно. Профессор уверен, что на Украине нет такого места, где бы российские войска не смогли обнаружить западные самолёты и уничтожить их.

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В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
12 июля 2024, 18:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бундесвер разработал секретный план на случай возможной войны с Россией. Об этом пишет издание Bild.
План назвали Operationsplan Deutschland («План оперативных действий в Германии»). Он определяет порядок действий гражданских и военных властей.

Согласно документу, Германия становится для НАТО «узловым пунктом». Главной задачей станет переброска техники и живой силы на восток. Многие автомобильные и железные дороги будут использоваться для военных целей. Кроме этого, он включает строительство лагерей для пленных.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.

Неназванный чиновник заявил, что конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/mapo

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог будет дифференцироваться в зависимости от размера и вида получаемого гражданином дохода.
Соответствующий документ размещён в пятницу, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%. Отмечается, что повышение ставки применяется не ко всему доходу, а к сумме превышения базового дохода, который обозначен в размере 2,4 миллиона рублей. Изменения, вносимые новым законом в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.

Кроме того, новый закон предусматривает со следующего года увеличение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Это даст дополнительно в бюджетную систему 1,6 триллиона рублей, а за 2025-2027 годы — порядка пяти триллионов рублей.

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МИД РФ: Учения США и Армении навязывают республике натовские принципы
Захарова: совместные учения Армении и США подрывают безопасность России
12 июля 2024, 18:08

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Американо-армянские учения Eagle Partner, которые пройдут с 15 по 24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Армении с РФ в области безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, проведение совместных учений позволит США навязать властям Армении принципы ведения боевых действий, присущие североатлантическому альянсу.

Это уже вторые совместные американо-армянские военные учения.
«Они не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактически замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации, — указала Захарова.

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Финский парламент одобрил закон о выдворении беженцев на границе с Россией
12 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении за пределы страны. От этого нормативного акта может зависеть открытие границы с Россией.
Прямая трансляция голосования по поводу законопроекта велась на сайте законодательного органа. За его принятие проголосовали 167 депутатов, против высказался 31. Ранее финские власти заявляли, что в случае принятия этого законопроекта может быть рассмотрен вопрос об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

Согласно закону «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», который предусматривает в том числе выдворение беженцев, правительство Суоми сможет ограничивать приём просителей убежища на определённом участке финской границы. Власти Финляндии утверждают, что беженцев используют в качестве инструмента влияния другие государства, подразумевая прежде всего Россию.

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#беженцы
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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
СК: после крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело
12 июля 2024, 16:24

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет Российской Федерации после крушения самолета под Коломной возбудил уголовное дело. Об этом пишет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.

Ранее сообщалось, что самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. Лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолет рухнул в лесу и взорвался. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России.

Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине
12 июля 2024, 15:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в эфире Первого канала, что Россия не знакома с содержанием «мирного плана» Трампа по урегулированию на Украине.
«К сожалению, нам это неизвестно. МИД внимательно отслеживает публичные заявления Трампа», — поделился Сергей Рябков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп после победы на выборах будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Это он назвал «миротворческой миссией» после поездок в Москву, Киев и Пекин. Позже Трамп заявил, что конфликта на Украине не должно было быть. Он подчеркнул, что необходим мир, поскольку в конфликте погибло слишком много людей.

Ранее американский политик обещал добиться мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассмотреть, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Москва готова к переговорам.

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В МИДе назвали недостаток в ядерной доктрине России
Рябков: формулировки ядерной доктрины РФ слишком общие
12 июля 2024, 15:43

Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Политик сообщил, что помимо иных прочих недостатков СВО показала размытость формулировок в концепциях ядерного сдерживания. По его мнению, в доктрину необходимо внести более точные пункты и избавить их от излишней «генерализации».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина РФ пока не нуждается в дополнении положением о возможном превентивном ударе. Но он не исключил возможности предусмотреть этот вариант в ответ на агрессию западных стран.

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Песков: Турция не может вступить в ШОС, являясь членом НАТО
12 июля 2024, 15:33

Фото: Сайт Кремля

Дмитрий Песков отметил, Россия осведомлена о желании Турции вступить в ШОС, но есть противоречия из-за позиции Анкары как члена НАТО по основным вопросам, сообщили в РИА Новости
«Есть некоторые разногласия между обязательствами Турции как члена НАТО и её позицией по основополагающим вопросам, а также с видением, которое закреплено в документах ШОС. Поэтому есть темы для обсуждения», — заявил представитель Кремля.

На пресс-конференции в Вашингтоне 12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет, чтобы его страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он уже обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая и отметил, что Турция сейчас имеет статус наблюдателя в организации.

С 3 по 4 июля в Астане прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовал Эрдоган. После завершения мероприятия он заявил о намерении Турции вступить в организацию.

Ранее Эрдоган высказывал несогласие с позицией Путина по некоторым вопросам.

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Яровая: Связанные с незаконной миграцией преступления могут считаться тяжкими
12 июля 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Преступления, связанные с незаконной миграцией, могут быть отнесены к особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
По её словам, правонарушения, связанные с организацией нелегальной миграции, будут отнесены к особо тяжким. Соответственно, возрастёт ответственность как для тех, кто содействует незаконной миграции, так и для самих нелегалов.

Все формы содействия нелегальной миграции, будь то фиктивная регистрация, подделка документов или организация канала через границу, будут самым серьёзным образом изменены в оценке и последующих санкциях, добавила парламентарий.

Второе направление, по которому работает группа, связано с квалификацией преступлений иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Отсутствие легального статуса станет для них отягчающим обстоятельством, подчеркнула Яровая.

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