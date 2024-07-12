Политолог Миршаймер: Россия преуспела в нейтрализации западного оружия

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Российские войска без особых проблем выводят из строя высокотехнологичное и дорогое западное оружие. Об этом заявил американский политолог, профессор Джон Миршаймер.
В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он назвал оружие, производимое, в частности, в Соединённых Штатах «навороченным» и отметил, что он потрясён тем, как плохо оно работает на Украине.
По словам Миршаймера, надеяться на то, что американские истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, по меньшей мере наивно и даже смешно. Профессор уверен, что на Украине нет такого места, где бы российские войска не смогли обнаружить западные самолёты и уничтожить их.
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«Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Это не моя риторика, люди в Пентагоне признали, что русские проявили себя искусными в нейтрализации этого сложнейшего оружия», — сказал эксперт.
По словам Миршаймера, надеяться на то, что американские истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, по меньшей мере наивно и даже смешно. Профессор уверен, что на Украине нет такого места, где бы российские войска не смогли обнаружить западные самолёты и уничтожить их.
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Александр Бойцов