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Вооруженные силы Украины используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
«Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется, ракетного вооружения», — сказал он.
Ганчев отметил, что западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области.
С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ. По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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