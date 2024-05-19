В США отозвались о встрече Путина и Си Цзиньпина

Фото: Сайт Кремля
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость китайской поддержки России, сообщает The New York Times.
По словам журналистов, Си Цзиньпин использовал саммит с Путиным, «чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой». В материале отмечается, что западные политики не обнаружили ни одного признака разногласий между двумя лидерами.
Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.
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Александр Климов