Политолог Мирзаян заявил о важных озвученных Путиным политических вопросах

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Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что наиболее важными вопросами, озвученными президентом России на «Итогах года», являются темы внешней политики, касающиеся нормализации отношений с США.
«Меня заинтересовали вопросы внешней политики. Во-первых, озвученные условия нормализации отношений с США. Президент заявил о полноценной нормализации отношений, выставив два условия: чтобы США прекратили относится к другим странам, как к странам второго сорта и, чтобы Америка была готова идти на компромисс. Эти требования идут поперёк американской политической психологии исключительности. Второй важный вопрос касался территорий, по словам президента, весь юго-восток Украины и Одесса с Николаевом являются исторически русскими территориями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.
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