Путин высказался об отношениях РФ и США

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Президент России Владимир Путин оценил возможность встраивания отношений с американскими властями. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет», - уверен Путин.
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Татьяна Лаврова