Достижения.рф

Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины

Политолог Павлив: за кадровыми перестановками во власти Украины стоят США
Фото: iStock/Silent_GOS

Кадровые перестановки в украинской власти произошли под давлением США. Об этом сообщил NEWS.ru политолог Михаил Павлив.



По его словам, ротация осуществляется в соответствии с соглашениями, заключёнными на Аляске между американским лидером Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

Павлив подчеркнул, что это аналогичная операция США, как, например, в Каракасе. Её цель — создание новой инфраструктуры влияния Штатов на политическую ситуацию в Украине и, что особенно важно, фактическая изоляция Зеленского.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0