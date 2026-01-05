Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Политолог Павлив: за кадровыми перестановками во власти Украины стоят США
Кадровые перестановки в украинской власти произошли под давлением США. Об этом сообщил NEWS.ru политолог Михаил Павлив.
По его словам, ротация осуществляется в соответствии с соглашениями, заключёнными на Аляске между американским лидером Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.
Павлив подчеркнул, что это аналогичная операция США, как, например, в Каракасе. Её цель — создание новой инфраструктуры влияния Штатов на политическую ситуацию в Украине и, что особенно важно, фактическая изоляция Зеленского.
