Политолог не увидел признаков серьёзного конфликта между США и Израилем
Политолог Александр Перенджиев прокомментировал сообщения СМИ о резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Татар-информ».
По его мнению, даже если между лидерами действительно возникли разногласия, они вряд ли приведут к ухудшению отношений между двумя государствами.
Ранее ряд изданий сообщил, что Трамп якобы жёстко раскритиковал действия Израиля в Ливане, выступил против возможного удара по Бейруту и в эмоциональной форме высказался в адрес Нетаньяху. Однако эксперт считает, что подобные сообщения следует воспринимать осторожно.
По словам Перенджиева, между США и Израилем сохраняется стратегическое партнёрство, а возможные споры касаются скорее тактических вопросов. Он отметил, что страны традиционно координируют свои действия на Ближнем Востоке и продолжают оставаться близкими союзниками.
Политолог также не исключил, что публичные разногласия могут использоваться как элемент политической стратегии. По его мнению, подобные заявления способны формировать определённое восприятие у международной аудитории, тогда как реальные механизмы взаимодействия между Вашингтоном и Тель-Авивом остаются неизменными.
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