Политолог не увидел признаков серьёзного конфликта между США и Израилем

02 июня 2026, 21:04

Сообщения о ссоре Трампа и Нетаньяху могут быть частью политической игры

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Политолог Александр Перенджиев прокомментировал сообщения СМИ о резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Татар-информ».