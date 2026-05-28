Депутат Слуцкий: администрация Трампа дистанцируется от поддержки Украины
Администрация президента США Дональда Трампа отходит от дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, Вашингтон предпринял значительные усилия для дипломатического урегулирования конфликта, однако столкнулся с прямым саботажем со стороны европейских столиц и Киева.
«Администрация Трампа <…> дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима», — сказал собеседник издания.Парламентарий также обратил внимание на то, что в последних заявлениях госсекретаря Марко Рубио не было ни слова о поставках ракет для систем ПВО, которые требовал Киев. Кроме того, американцы не стали осуждать удары возмездия, нанесенные российскими военными после атаки на Старобельск.
Депутат заключил, что Вашингтон ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая провоцировать конфликт с Москвой.