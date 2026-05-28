28 мая 2026, 18:17

Депутат Слуцкий: администрация Трампа дистанцируется от поддержки Украины

Администрация президента США Дональда Трампа отходит от дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, Вашингтон предпринял значительные усилия для дипломатического урегулирования конфликта, однако столкнулся с прямым саботажем со стороны европейских столиц и Киева.

«Администрация Трампа <…> дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима», — сказал собеседник издания.