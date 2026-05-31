Трамп похвастался идеальными результатами пройденного когнитивного теста

31 мая 2026, 08:45

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинское обследование и без ошибок справился с когнитивным тестом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.





По словам американского лидера, обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и показало «очень хорошие результаты». Трамп подчеркнул, что вновь получил максимальный результат в когнитивном тесте.





«В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 из 30», — написал он.