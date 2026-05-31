Трамп похвастался идеальными результатами пройденного когнитивного теста
Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинское обследование и без ошибок справился с когнитивным тестом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и показало «очень хорошие результаты». Трамп подчеркнул, что вновь получил максимальный результат в когнитивном тесте.
«В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 из 30», — написал он.
Он отметил, что проходил подобное тестирование уже в четвертый раз и каждый раз демонстрировал безошибочный результат. По его утверждению, суммарно он правильно ответил на 120 из 120 вопросов, что, по его мнению, свидетельствует о высоком уровне интеллектуальных способностей.
Трамп также сообщил, что плановое медицинское обследование не выявило у него каких-либо проблем со здоровьем.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что в течение последних 13 месяцев президент США неоднократно проходил медицинские обследования. По данным издания, в апреле прошлого года он осуществлял ежегодный осмотр, а затем вновь обращался к врачам в октябре для последующего обследования. СМИ отмечали, что эти визиты совпали с появлением у политика видимых синяков и покраснений на коже, что вызывало вопросы у общественности.