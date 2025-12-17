Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Аналитик Солонников назвал прямую линию Путина одним из самых ожидаемых событий
Прямую линию президента России Владимира Путина можно назвать одним из самых ожидаемых событий года. Такую оценку дал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
В беседе с «NEWS.ru» Солонников подчеркнул, что за мероприятием пристально следят как в России, так и за рубежом.
«Западные СМИ проявляют повышенный интерес к прямой линии, осознавая ключевую роль президента РФ как во внешней, так и во внутренней политике страны», — пояснил политолог.Кроме того, Солонников отметил разницу в общении с избирателями.
«Европейский политик в первую очередь является представителем своей партии и встречается со своими сторонниками, а не со всеми гражданами. Он поддерживает партийных членов, своих избирателей», — сообщил эксперт.Он добавил, что задача таких политиков — представлять интересы именно этой группы, а не всего населения страны