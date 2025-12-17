Достижения.рф

Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина

Аналитик Солонников назвал прямую линию Путина одним из самых ожидаемых событий
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Прямую линию президента России Владимира Путина можно назвать одним из самых ожидаемых событий года. Такую оценку дал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.



В беседе с «NEWS.ru» Солонников подчеркнул, что за мероприятием пристально следят как в России, так и за рубежом.

«Западные СМИ проявляют повышенный интерес к прямой линии, осознавая ключевую роль президента РФ как во внешней, так и во внутренней политике страны», — пояснил политолог.
Кроме того, Солонников отметил разницу в общении с избирателями.
«Европейский политик в первую очередь является представителем своей партии и встречается со своими сторонниками, а не со всеми гражданами. Он поддерживает партийных членов, своих избирателей», — сообщил эксперт.
Он добавил, что задача таких политиков — представлять интересы именно этой группы, а не всего населения страны
Ольга Щелокова

