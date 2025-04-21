Политолог объяснил, как будут возвращаться в РФ западные бренды

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Западные бренды хотят вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения своего возвращения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, много брендов остались в РФ, выпуская продукцию под другим брендом, или поставляя ее параллельным импортом.
«Западные компании, в том числе IKEA, для которой Россия была важным рынком, естественно, хотят вернуться. Но большинство будет пытаться сделать это без лишнего шума, попробовав договориться об условиях возвращения с нашими регуляторами тет-а-тет», — отметил аналитик в беседе с RT.В свою очередь главный инвестор Universa Investments Марк Шпитцнагель отметил, что мировой рынок может потрясти большой кризис, так как на фондовом рынке США ожидается обвал на 80%. Как передает Pravda.Ru, он назвал текущие распродажи «вытряхиванием людей» и сказал, что это даже не армагеддон, а начало подготовки к лопанию «пузыря».
«Поэтому самое время думать о диверсификации. Инвестор-миллиардер Рэй Далио, например, советует держать в портфеле 10-15% золота — это надежная финансовая гавань. За последний год золото подорожало на 35%, и есть куча способов вложиться: ETF, акции золотодобытчиков, слитки, или даже золотой IRA», — говорится в материале.Читайте также:
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