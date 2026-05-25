Политолог объяснил, почему ЕС внезапно ополчился против премьера Венгрии
Евросоюз выступил против премьера Венгрии Петера Мадьяра из-за его нежелания подчиняться общей линии Брюсселя в вопросах отношений с Москвой. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.
По его словам, премьер-министр европейского государства поддерживает курс ЕС. Однако на фоне заявлений лидеров стран Балтии и Польши о полном разрыве связей с Россией, прагматичная позиция венгерского политика вызывает недовольство в Европе.
Светов считает, что Мадьяр надеялся на финансовую поддержку Евросоюза в обмен на отказ от конфронтации, но вместо этого столкнулся с давлением. Политолог добавил, что, несмотря на предвыборные обещания, Европейский союз значительно сократил финансовую помощь Венгрии из фондов солидарности.
