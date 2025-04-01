Политолог объяснил, почему возобновление отношений РФ и США не приведет к союзничеству

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Возобновление отношений России и США не приведет к союзничеству или дружбе, так как оба государства являются крупными державами, интересы которых зачастую расходятся. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, большим успехом будет возвращение к формату управляемой конкуренции между странами, а не прямой эскалации. К тому же, подчеркнул он, в некоторых вопросах позиции США и России могут быть схожими.
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«Условно говоря, вот эта самая реорганизация отношений может привести к тому, что конкуренция между Россией и США станет более управляемой, и мы не будем скатываться в режим эскалации, который наблюдался последние несколько лет», — пояснил эксперт.Читайте также:
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