Стало известно, снимут ли США санкции против России

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США с высокой долей вероятности решат смягчить санкции против России ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, ослабление ограничений может коснуться продовольственный сферы, удобрений или других отдельных аспектов.
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«Плюс для России актуальны вопросы смягчения вторичных санкций, которые создают проблемы нашему нефтяному флоту и поставкам газа в другие страны», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Дудаков добавил, что России также важно смягчение санкций в банковском секторе, чтобы избавиться от проблем с транзакциями с рядом государств. По итогам окончания конфликта на Украине, считает он, вполне возможна реорганизация российско-американских отношений и смягчение или даже снятие санкций.
«В случае возможного перемирия, если оно случится, это уже само по себе сильно повлияет на наши отношения, учитывая, что сейчас, как мы видим, мы находимся на очень низкой точке, де-факто в состоянии гибридного конфликта между США и Россией», — указал политолог.Читайте также:
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Данил Пономарев