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Стало известно, снимут ли США санкции против России

Политолог Дудаков: США смягчат санкции против РФ ради окончания конфликта
Фото: istockphoto/syahrir maulana

Фото: istockphoto/syahrir maulana

США с высокой долей вероятности решат смягчить санкции против России ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, ослабление ограничений может коснуться продовольственный сферы, удобрений или других отдельных аспектов.
«Плюс для России актуальны вопросы смягчения вторичных санкций, которые создают проблемы нашему нефтяному флоту и поставкам газа в другие страны», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дудаков добавил, что России также важно смягчение санкций в банковском секторе, чтобы избавиться от проблем с транзакциями с рядом государств. По итогам окончания конфликта на Украине, считает он, вполне возможна реорганизация российско-американских отношений и смягчение или даже снятие санкций.
«В случае возможного перемирия, если оно случится, это уже само по себе сильно повлияет на наши отношения, учитывая, что сейчас, как мы видим, мы находимся на очень низкой точке, де-факто в состоянии гибридного конфликта между США и Россией», — указал политолог.
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Более 980 конкурсантов стартовали на чемпионате «Абилимпикс» в Подмосковье
01 апреля 2025, 22:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Соревнованиях собрали 987 конкурсантов, в том числе десятерых участников спецоперации.
«Впервые в региональном чемпионате участвуют специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения СВО. Уверена, что участие в чемпионате принесёт вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов», – обратилась к участникам с приветственным словом министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Состязания проходят по 69 компетенциям в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли такие новые направления, как «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Для участников подготовлены деловая, культурная и спортивная программы. Конкурсанты также смогут посетить мероприятия по профориентации, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители будут представлять Подмосковье на национальном этапе.

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#спецоперация
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Алаудинов: боевики ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»
01 апреля 2025, 21:02

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские боевики атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат», заявил командир Апти Алаудинов.
По его словам, машина с бойцами подорвалась на мине. К счастью, смертельных ранений никто не получил. Когда российские военнослужащие покинули автомобиль и рассредоточились в лесополосе, по ним стали работать дроны и 120-мм артиллерия противника.

«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей. Эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого товарища», — добавил генерал-майор.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики. В настоящее время власти России и США ведут работу по урегулированию кризиса.

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Киев обратился в ЕС с требованием
Киев потребовал у ЕС определить дату вступления Украины в союз
01 апреля 2025, 21:00

Фото: istockphoto/makaule

Киев требует от Евросоюза (ЕС) определить точную дату вступления республики в объединение, чтобы украинское членство заранее зафиксировали. Об этом на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени» заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — сказал политик.
Владимир Зеленский регулярно говорил о том, что Украину якобы должны принять в ЕС и НАТО, однако западные союзники киевского режима не спешат с решением этого вопроса.

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Россия передала США список нарушений Киева при моратории на удары по энергетике
01 апреля 2025, 20:14

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва передала Вашингтону список нарушений киевского режима при действующем моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом в беседе с журналистами заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», — прокомментировал главный дипломат РФ.
Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта. Стороны договорились о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики России и Украины. В МО РФ не единожды заявляли о нарушениях договоренностей со стороны Киева.

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Сотрудники Красногорской теплосети побеседовали с участниками СВО
01 апреля 2025, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Ветераны боевых действий Антон Киселенко и Виталий Рузавин рассказали сотрудникам Красногорской теплосети о жизни до и после спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Участники СВО в неформальной обстановке поделились фактами из своего боевого опыта, рассказали, как складывается жизнь после возвращения. Бывший журналист Антон признался, что для него наступил новый, интересный жизненный этап. Впрочем, ещё свежи воспоминания о военных буднях, сплочённой команде и чувствах к врачу, которая помогала встать на ноги после ранения. Эти чувства перешли в нежные и крепкие отношения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Участники беседы отметили, что такие встречи необходимы не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях.

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