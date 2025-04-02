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Лидеры европейских стран в ближайшие месяцы могут последовать примеру президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что необходимо быть морально готовыми к возобновлению отношений с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. По его словам, на данный момент Хельсинки занимает позицию младшего партнера НАТО.
«И не совсем понятно, зачем этой стране такая позиция, поскольку она абсолютно не соответствует национальным интересам государства, которое имеет более чем тысячекилометровую границу с Россией, которая в значительной степени существует благодаря связям с российской экономикой, российскому трансграничному туризму», — поделился аналитик в беседе с RT.В свою очередь правозащитник Йохан Бекмен считает, что заявления Стубба — это не более чем политический блеф военного преступника. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что президент Финляндии и его однопартийцы не раз постулировали, что их главная цель — уничтожение России. Он подчеркнул, что финское правительство нарушило множество международных и коммерческих договоров, когда разорвало отношения с РФ.
«Александр Стубб — известный деятель, который вместе с другими экстремистскими политиками из Евросоюза фактические осуществляет подготовку войны против России. Это сторонники агрессивной милитаризации. Однопартийцы Стубба призывают, в том числе, и к нападению на Россию. Поэтому не совсем понятно, как Стубб собирается улучшать отношения России и Финляндии, если накануне его соратники призывали «убивать русских», — поделился правозащитник.Читайте также:
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