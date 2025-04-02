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Политолог объяснил позицию Финляндии о возобновлении отношений с Россией

Политолог Шаповалов: Европа последует примеру Финляндии в отношениях с Россией
Фото: istockphoto/naumoid

Фото: istockphoto/naumoid

Лидеры европейских стран в ближайшие месяцы могут последовать примеру президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что необходимо быть морально готовыми к возобновлению отношений с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. По его словам, на данный момент Хельсинки занимает позицию младшего партнера НАТО.
«И не совсем понятно, зачем этой стране такая позиция, поскольку она абсолютно не соответствует национальным интересам государства, которое имеет более чем тысячекилометровую границу с Россией, которая в значительной степени существует благодаря связям с российской экономикой, российскому трансграничному туризму», — поделился аналитик в беседе с RT.
В свою очередь правозащитник Йохан Бекмен считает, что заявления Стубба — это не более чем политический блеф военного преступника. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что президент Финляндии и его однопартийцы не раз постулировали, что их главная цель — уничтожение России. Он подчеркнул, что финское правительство нарушило множество международных и коммерческих договоров, когда разорвало отношения с РФ.
«Александр Стубб — известный деятель, который вместе с другими экстремистскими политиками из Евросоюза фактические осуществляет подготовку войны против России. Это сторонники агрессивной милитаризации. Однопартийцы Стубба призывают, в том числе, и к нападению на Россию. Поэтому не совсем понятно, как Стубб собирается улучшать отношения России и Финляндии, если накануне его соратники призывали «убивать русских», — поделился правозащитник.
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#рф
Раскрыто, когда Пашинян потеряет власть в Армении
Политик Теванян: к 2026 году Пашинян окончательно потеряет власть в Армении
02 апреля 2025, 22:45

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

К 2026 году премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно потеряет власть в стране. Об этом заявил лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян в беседе с NEWS.ru.
По его словам, правящая партия постепенно утрачивает поддержку населения, так как политика Пашиняна нелегитимна и неприемлема для народа.
«Он завел нас в тупик. Все понимают, что он уже исчерпал все свои возможности. Этот факт официально будет зафиксирован благодаря результатам выборов. Очевидно, что народ отвергает его. Наличие какого-то электората у Никола Пашиняна — лишь миф, в который нельзя верить», — поделился политик.
Теванян отметил, что проевропейский блок, который выступал вместе с выдвиженцами партии Пашиняна, проиграл, так как демонстрировал явную антироссийскую позицию. Народ выбрал совсем другие политические силы.
«На итоги выборов повлияла их ставка на укрепление армяно-российских отношений», — подчеркнул он.
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Одна страна начала готовиться к войне с США
Mehr: Иран закрывает воздушное пространство для подготовки к войне с США
02 апреля 2025, 22:19

Фото: iStock/allanswart

Власти Ирана начали подготовку к войне с США. Об этом сообщает местное агентство Mehr, ссылаясь на правительство государства.
Тегеран объявил о закрытии воздушного пространства и переводе всей армии на самый высокий уровень боевой готовности.

По данным агентства, иранские силы готовы к любому развитию событий.

Ранее в этот день издание Daily Express со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что Иран может исчезнуть к сентябрю этого года, если государство не откажется от своей ядерной программы.

Также о вероятном конфликте Ирана с США высказались во Франции. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что война «практически неизбежна». При этом в Париже выступают против наличия ядерного оружия у Тегерана.

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#ядерное оружие
#государство
#конфликт
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Politico: Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение о скорой отставке Илона Маска
Politico: Трамп рассказал ближайшим советникам о предстоящей отставке Маска
02 апреля 2025, 19:51

Фото: whitehouse.gov.png

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение нескольких недель Илон Маск перестанет выполнять свои обязанности в Белом доме. Глава государства рассказал об этом нескольким людям из своего ближайшего окружения.
Как об этом стало известно журналистам Politico, сказать трудно, но именно это издание обнародовало данную информацию. Богатейший человек планеты будет находиться на государственной службе ещё 130 дней. Что будет дальше, пока сказать сложно, указано в публикации.

«Я думаю, что он потрясающий, но у него также есть большая компания, которой он должен управлять. В какой-то момент он собирается вернуться», — пояснил Трамп.

Американский лидер добавил, что будет удерживать предпринимателя и миллиардера на должности куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) столько, сколько сможет. Однако авторы материала сообщают, что они с Илоном Маском уже достигли договорённости о том, что тот вернётся в бизнес и будет играть лишь вспомогательную роль.

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Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа
02 апреля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить зону проведения военных операций в секторе Газа. Новые территории, которые будут в результате этого захвачены, станут частью так называемой буферной зоны.
Об этом со ссылкой на министра обороны страны Исраэля Каца сообщает издание Times of Israel. В публикации указано, что войска еврейского государства продвинутся вперёд и расчистят территории от «террористов и инфраструктуры».

«Будут захвачены обширные земли, которые присоединятся к зонам безопасности государства Израиль», — заявил глава военного ведомства.

Напомним, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа в ночь на 18 марта. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атаки будут продолжаться из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и постепенного освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк назвал это решение главы израильского правительства приговором для заложников.

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#сектор газа
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«Ведомости»: В России могут в два раза увеличить годовой лимит переработок
02 апреля 2025, 13:08

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Российские власти подготовили поправки и дополнения к Трудовому кодексу РФ. В них речь идёт об увеличении годовой нормы сверхурочных для каждого работника.
О грядущих изменениях сообщают «Ведомости». С последней версией документа ознакомились аналитики издания. Отмечается, что в правительстве не сразу пришли к консенсусу по вопросам внесения системных изменений в трудовое законодательство. Все эти новшества будут направлены на повышение гибкости рынка труда. Готовили проект поправок в Трудовой кодекс специалисты министерства экономического развития и министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В частности, изменения предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Кроме того, будет заново и более чётко определён порядок оплаты переработок. А также поправки должны упростить регламент увольнения сотрудников предприятий и организаций.

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