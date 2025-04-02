Политолог объяснил позицию Финляндии о возобновлении отношений с Россией

Лидеры европейских стран в ближайшие месяцы могут последовать примеру президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что необходимо быть морально готовыми к возобновлению отношений с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. По его словам, на данный момент Хельсинки занимает позицию младшего партнера НАТО.