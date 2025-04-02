Власти Финляндии задумались об открытии границы с Россией

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Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. Это произойдёт в том случае, если Евросоюз примет какое-то решение относительно возобновления отношений с РФ.
Об этом пишет финское издание Ilta Sanomat со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации подчёркивают, что никаких официальных обсуждений на данную тему ещё не было.
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«Не исключено, что восточная граница Финляндии будет открыта, если Евросоюз примет какие-то решения относительно отношений с Россией», — указано в статье.По словам собеседников издания, финское правительство уже некоторое время «мысленно готовится» к возобновлению работы пропускных пунктов на границе с РФ, если в ЕС примут «существенные решения» по поводу отношений с Россией.
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Александр Бойцов