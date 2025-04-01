Стало известно, что сейчас обсуждают в ЕС

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Европейские лидеры обсуждают контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил финским СМИ глава республики Александр Стубб. Конкретную дату политик не назвал, но подчеркнул, что «контакт будет поддерживаться», причем сделано это должно быть скоординировано, уточнил Стубб.
«Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — добавил президент Финляндии.
Стубб заключил, что обсуждение велось в рамках прошедшей встречи «коалиции желающих». Саммит «коалиции желающих» на тему гарантий безопасности для Киева состоялся 27 марта. Обсуждалось размещение «миротворцев» на Украине.
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