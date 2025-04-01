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Стало известно, что сейчас обсуждают в ЕС

Президент Финляндии Стубб: лидеры ЕС обсуждают контакты с Путиным
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские лидеры обсуждают контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил финским СМИ глава республики Александр Стубб. Конкретную дату политик не назвал, но подчеркнул, что «контакт будет поддерживаться», причем сделано это должно быть скоординировано, уточнил Стубб.
«Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — добавил президент Финляндии.

Стубб заключил, что обсуждение велось в рамках прошедшей встречи «коалиции желающих». Саммит «коалиции желающих» на тему гарантий безопасности для Киева состоялся 27 марта. Обсуждалось размещение «миротворцев» на Украине.

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Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля
01 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/Krezofen

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Подразделения российской армии продолжают теснить ВСУ к границам РФ. В районе Гоголевки, Гуево и Олешни идут ожесточённые бои. Противник активно сопротивляется, перебрасывая дополнительные штурмовые отряды и усиливая артиллерийский огонь по российским позициям.

В районе хутора Олешня ВС РФ ведут боевые действия в прилегающих лесных массивах. На участке, где расположен автомобильный пункт пропуска «Суджа», украинские военные попытались провести контратаку, но их усилия были безуспешны. Они столкнулись с хорошо организованной обороной российских сил.

Наиболее интенсивные бои происходят в окрестностях населённого пункта Гуево. По состоянию на утро 1 апреля большая часть территории этого населённого пункта контролируется российскими военными. В настоящее время проводится зачистка территории. Вооружённые силы Украины, несмотря на прибывшее подкрепление, несут значительные потери, но продолжают оказывать сопротивление, применяя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.

Белгородская область


В Белгородской области основные действия ВСУ направлены на то, чтобы прорваться через границу в районах сёл Поповка и Демидовка. За прошедшие сутки зарегистрировано три неудачные попытки проникновения небольших групп пехоты противника. ВС РФ успешно блокируют вылазки украинских военных, удерживая позиции и проводя операции по зачистке в приграничных лесных массивах. Для нанесения ударов по скоплениям техники и живой силы противника российская авиация использует высокоточные бомбы ФАБ-300.

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Угледарское направление


В этом районе продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Весёлое, где ВСУ оказывают активное противодействие. В окрестностях Вольного Поля и Бурлацкого обстановка остаётся прежней, в то время как населённый пункт Разлив перешёл под контроль российских войск. Тактические успехи зафиксированы к северу от Раздольного вдоль трассы на Богатырь. В районе Алексеевки обстановка более напряжённая: украинские войска перешли в контрнаступление, их атаки наблюдаются даже у населённого пункта Андреевка.

Фото: istockphoto / Evgeny555

Купянское направление


На севере Купянского направления российские штурмовые подразделения успешно продвинулись от Красного Первого к Каменке. Они взяли под контроль ключевые высоты на холмах, тем самым перерезав путь ВСУ из Каменки в Великий Бурлук. Российские военные отбили у противника крупный опорный пункт в районе Кондрашовки. ВС РФ успешно продолжают охват Купянска с северной стороны.

В южной части, в районе Дорошовки, также были отмечены тактические успехи. На Харьковском направлении в окрестностях Волчанска и Липцев продолжаются позиционные сражения без существенных изменений.

Запорожское направление


ВС РФ расширяют зону своего контроля в районе Степового и в направлении населённого пункта Лобковое. Противник пытался контратаковать, но был успешно нейтрализован. В районе населённого пункта Лобковое российские передовые отряды вошли в село с южного направления и начали активно продвигаться в северном направлении.

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Боец ВС РФ исполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ
Российский боец сообщил о гибели боевика ВСУ по просьбе его матери
01 апреля 2025, 11:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Боец РФ нашел в снаряжении ликвидированного в Курской области боевика ВСУ письмо от матери с просьбой, которую российский десантник решил выполнить, пишет Telegram-канал Z-PolitWera.
Украинец Сергей Будко отправился в ВСУ из Полтавской области добровольцем. Его ликвидировали в Курской области. В вещах убитого российские бойцы обнаружили письмо от пожилой матери, которая просила сообщить о судьбе сына в случае его гибели. В записке был номер телефона.

Тогда российский десантник принял решение выполнить просьбу женщины и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила знакомая матери убитого украинца. Она пообещала передать информацию родственникам погибшего и поблагодарила за предоставленные сведения.

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Бойцы ВСУ заявили, что в плену им нравится больше, чем в армии
01 апреля 2025, 09:30

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пять украинских военных, которые были захвачены бойцами ВС РФ в селе Запорожье в ДНР, рассказали, что находиться в плену им нравится больше, чем служить в своей армии.
Как пишет «АиФ», на опубликованном Минобороны РФ видео солдаты ВСУ также сообщили, что насильно были мобилизованы и отправлены служить в 153-ю бригаду. По словам военнослужащих, в селе Запорожье им было приказано сидеть и наблюдать.

Ранее украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса обнародовало Минобороны РФ.

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Российский военный со сломанными руками спасся от роя беспилотников ВСУ
RT: Российский боец со сломанными руками спасся от роя дронов ВСУ
01 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российский военный Денис из Татарстана, получив тяжелое ранение, смог отбиться от атаковавших его дронов ВСУ. Об этом сообщает RT.
Ему перебило руки, ногу и задело голову, однако, несмотря на это, он смог отползти в окоп. Около двух дней боец ВС РФ пролежал под обстрелами, истекая кровью и не имея возможности перевязать раны.

«Меня пытались добить, почти сутки мне покоя не давали. Я себе не мог ни жгут наложить, ни перебинтовать. Я просто лежал и чувствовал, как по мне течет кровь», — приводит слова бойца RT.

По рации Денис сообщил командиру, что умирает. В ответ он получил приказ держаться. По словам российского военного, когда сил практически не оставалось, он увидел перед собой Бога. Денис пришел в себя, когда его выносили с поля боя. В госпитале солдат обнаружил в военном билете икону, хотя никогда ее с собой не носил. После этого он принял православие.

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#спецоперация
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Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине
01 апреля 2025, 07:24

Фото: iStock/3dmitry

Россия должна проявить добрую волю для прекращения огня на Украине. Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ее слова приводит телеканал N-tv.
«США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю», — заявила Каллас.

Она также призвала Вашингтон оказать большее давление на Россию для прекращения конфликта на Украине.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. На сегодняшний день он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

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