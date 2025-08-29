Достижения.рф

Трамп вернул классику: федеральные здания в США должны быть красивыми

Трамп подписал указ об использовании классики в государственном строительстве
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий использовать классические архитектурные стили при строительстве федеральных зданий, что ознаменовало отход от модернизма и брутализма, доминировавших с 1960-х годов.



Указ «Содействие развитию красивой федеральной архитектуры» критикует модернистские направления, включая брутализм и деконструктивизм, как не отражающие достоинство и стабильность американской государственности. В документе подчеркивается, что классические стили — неоклассицизм, греческое возрождение, готика и ар-деко — должны стать предпочтительными для новых правительственных зданий, включая суды и штаб-квартиры агентств.

Инициатива Трампа основана на исторической связи архитектуры США с демократическими идеалами Древней Греции и Рима. В указе упоминаются Белый дом, Капитолий и Мемориал Линкольна как эталоны, которые вдохновляют людей и возвышают дух нации. Для контроля за исполнением указа создан президентский совет по совершенствованию федеральной гражданской архитектуры.

Критики, включая Американский институт архитекторов, осудили указ как попытку навязать единый стиль и ограничить творческую свободу. Однако сторонники инициативы приветствовали возврат к традициям, назвав модернистские здания «непопулярными и уродливыми».

Елизавета Теодорович

