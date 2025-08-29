Трамп вернул классику: федеральные здания в США должны быть красивыми

29 августа 2025, 00:02

Трамп подписал указ об использовании классики в государственном строительстве

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий использовать классические архитектурные стили при строительстве федеральных зданий, что ознаменовало отход от модернизма и брутализма, доминировавших с 1960-х годов.