Трамп вернул классику: федеральные здания в США должны быть красивыми
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий использовать классические архитектурные стили при строительстве федеральных зданий, что ознаменовало отход от модернизма и брутализма, доминировавших с 1960-х годов.
Указ «Содействие развитию красивой федеральной архитектуры» критикует модернистские направления, включая брутализм и деконструктивизм, как не отражающие достоинство и стабильность американской государственности. В документе подчеркивается, что классические стили — неоклассицизм, греческое возрождение, готика и ар-деко — должны стать предпочтительными для новых правительственных зданий, включая суды и штаб-квартиры агентств.
Инициатива Трампа основана на исторической связи архитектуры США с демократическими идеалами Древней Греции и Рима. В указе упоминаются Белый дом, Капитолий и Мемориал Линкольна как эталоны, которые вдохновляют людей и возвышают дух нации. Для контроля за исполнением указа создан президентский совет по совершенствованию федеральной гражданской архитектуры.
Критики, включая Американский институт архитекторов, осудили указ как попытку навязать единый стиль и ограничить творческую свободу. Однако сторонники инициативы приветствовали возврат к традициям, назвав модернистские здания «непопулярными и уродливыми».
