Президент Португалии назвал Трампа агентом России или СССР
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично обвинил президента США Дональда Трампа в работе на интересы России, заявив, что тот объективно является советским или российским агентом и что его администрация принесла стратегическую пользу Российской Федерации в ущерб союзникам по НАТО.
Выступая на панельной дискуссии в Университете PSD, португальский лидер раскритиковал подход Вашингтона к урегулированию конфликта в Украине, указав, что США превратились из союзника Киева в арбитра, ведущего переговоры только с одной стороной. В качестве примера он привел регулярные угрозы Вашингтона о новых санкциях против России, которые так и не были реализованы на практике, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Ребелу де Соуза подчеркнул, что Европа и Украина должны «навязывать свою позицию», чтобы обеспечить участие в переговорном процессе, и объяснил сложившуюся ситуацию недооценкой европейскими лидерами «трампизма» как явления, а также установлением нового баланса сил после выборов в США.
Критика прозвучала на фоне многократных изменений Трампом сроков урегулирования конфликта — от 50 дней в июле до недели или двух в августе — и его угроз применить санкции против обеих сторон в случае затягивания переговоров.
Читайте также: