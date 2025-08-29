29 августа 2025, 05:14

Марселу Ребелу де Соуза (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично обвинил президента США Дональда Трампа в работе на интересы России, заявив, что тот объективно является советским или российским агентом и что его администрация принесла стратегическую пользу Российской Федерации в ущерб союзникам по НАТО.