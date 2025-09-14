В Польше раскрыли правду о сбитых над страной БПЛА
Глава польского МИД Сикорский: Сбитые над страной БПЛА были пустышками
Сбитые над Польшей беспилотники оказались пустыми. Об этом заявил The Guardian глава МИД республики Радослав Сикорский.
По его словам, дроны не начинили взрывчаткой, хотя технически это было возможно.
«Интересно, что все они (дроны — прим. ред.) были пустыми», — сказал Сикорский.
Ранее, утром 10 сентября, премьер-министр Дональд Туск сообщил о ночном нарушении воздушного пространства Польши и высказал предположение, что сбитые дроны могли быть российскими, не приведя при этом доказательств. В Минобороны России в свою очередь заявили, что удары по объектам в Польше не планировались. Цели были на западе Украины.