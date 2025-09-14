В Польше раскрыли правду о сбитых над страной БПЛА

14 сентября 2025, 17:57

Глава польского МИД Сикорский: Сбитые над страной БПЛА были пустышками

Фото: istockphoto/bbsferrari

Сбитые над Польшей беспилотники оказались пустыми. Об этом заявил The Guardian глава МИД республики Радослав Сикорский.





По его словам, дроны не начинили взрывчаткой, хотя технически это было возможно.





«Интересно, что все они (дроны — прим. ред.) были пустыми», — сказал Сикорский.