Армия Польши подняла авиацию из-за активности дронов на Украине
Польские вооружённые силы подняли в небо боевую авиацию из‑за активности беспилотников в приграничных с Польшей районах Украины. Об этом сообщили 13 сентября в Оперативном командовании ВС Польши в X (бывш. Twitter).
В ведомстве отметили, что в связи с угрозой ударов БПЛА, в приграничных районах привели в действие военную авиацию и задействовали все предусмотренные процедуры. Польские и союзные самолёты работают в воздушном пространстве республики, силы ПВО и радиолокационной разведки перевели в наивысшую степень готовности.
Подчёркивается, что эти меры носят превентивный характер и нужны для защиты воздушного пространства Польши и безопасности граждан, в особенности в зонах, прилегающих к области угрозы.
Ранее премьер-министр Дональд Туск также сообщил о том, что системы ПВО готовы. Он объяснил превентивные операции якобы исходящей от российских дронов угрозой над Украиной.
