Армия Польши подняла авиацию из-за активности дронов на Украине

13 сентября 2025, 21:05

Польские ВВС подняли в небо из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские вооружённые силы подняли в небо боевую авиацию из‑за активности беспилотников в приграничных с Польшей районах Украины. Об этом сообщили 13 сентября в Оперативном командовании ВС Польши в X (бывш. Twitter).