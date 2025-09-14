В Польше растут пророссийские настроения

14 сентября 2025, 21:42

Премьер Польши Туск указал на рост пророссийских настроений в стране

Фото: istockphoto/ffikretow

Премьер-министр Польши Дональд Туск обеспокоен усиливающимися в стране пророссийскими настроениями и «антипатией к Украине», находящейся в сложном положении. Об этом он написал в соцсети X.