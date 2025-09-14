В Польше растут пророссийские настроения
Премьер-министр Польши Дональд Туск обеспокоен усиливающимися в стране пророссийскими настроениями и «антипатией к Украине», находящейся в сложном положении. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, такую волну «подогревает Кремль и подпитывает искренние страхи и эмоции». Политики, подчеркнул Туск, должны сдерживать это движение, а не плыть по его течению. Речь идет о проверке на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса.
Ранее Туск вступил в полемику с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что не считает инцидент с залетевшими на территорию страны беспилотниками случайностью.
Перед этим глава польского МИДа Радослав Сикорский заявлял, что сбитые над страной беспилотники оказались пустыми.
