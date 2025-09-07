Захарова обвинила Каю Каллас в некомпетентности после её высказываний о технологиях в РФ

07 сентября 2025, 17:55

Захарова раскритиковала главу МИД ЕС за слова о технологическом отставании РФ

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Александр Кряжев)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале резко отреагировала на высказывания главы МИД ЕС Каи Каллас о технологическом уровне России, назвав её «безграмотной».