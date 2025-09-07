Захарова обвинила Каю Каллас в некомпетентности после её высказываний о технологиях в РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале резко отреагировала на высказывания главы МИД ЕС Каи Каллас о технологическом уровне России, назвав её «безграмотной».
Каллас заявила, что достижения Китая в области социальных наук уступают российским, однако Россия, по её словам, «не так сильна в технологиях», несмотря на успехи в гуманитарной сфере.
В ответ Захарова поставила под сомнение компетентность Каллас, задав риторические вопросы: если Россия действительно слаба в технологиях, то кто построил Крымский мост, запускает ракеты с космодрома «Восточный» и разработал комплекс «Орешник»?
Кроме того, дипломат подчеркнула, что управление миллиардным населением Китая невозможно без высокого уровня развития социальных наук, что, по её мнению, Каллас явно недооценила.
