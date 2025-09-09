В Евросоюзе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

09 сентября 2025, 18:44

Каллас: Европа оказала поддержку Украине в размере около 169 млрд евро

Фото: iStock/artJazz

С начала конфликта на Украине страны Евросоюза оказали финансовую поддержку Киеву на общую сумму почти 169 миллиардов евро. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в ходе выступления в Европарламенте, сообщает RT.