В Евросоюзе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года
С начала конфликта на Украине страны Евросоюза оказали финансовую поддержку Киеву на общую сумму почти 169 миллиардов евро. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в ходе выступления в Европарламенте, сообщает RT.
По её словам, с 2022 года Евросоюз направил Украине почти 169 млрд евро, при этом только в текущем году страны ЕС выделят более 25 млрд евро – это рекордный объём помощи за весь период конфликта.
Каллас также выразила надежду, что к 2027 году Евросоюз полностью прекратит импорт газа и нефти из России, что станет важным шагом в энергетической независимости и снижении зависимости от российского сырья.
