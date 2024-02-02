Политолог Оленченко назвал сельхозпродукцию США инфицированной химикатами

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что США стремятся продвигать свою сельхозпродукцию в Сербии, а также на Балканах, хотя она вся напичкана химикатами.
«Американцы настойчиво ищут, где можно найти применение американской сельхозпродукции. Хотя она очень инфицирована химикатами, тем не менее её продвигают. США хотелось бы, чтобы их товар был востребован и на балканских рынках», — отметил в беседе с RT Оленченко.
Он допустил, что в случае, если американцам всё же удастся наладить экспорт своей продукции в Сербию, то США в последствии не откажут себе в том, чтобы оказывать на страну политическое давление.
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