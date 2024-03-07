Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Оленченко обвинил Запад в попытках «вестернизировать» Украину

Политолог Оленченко обвинил Запад в попытках «вестернизировать» Украину

07 марта 2024, 16:50
Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко увидел замысел программы Совета Европы по «повышению компетентности» Конституционного суда Украины в попытке очередной «вестернизации» страны.
«Я вижу замысел в том, чтобы установить на Украине те стандарты, которые используются в Евросоюзе. А подведение под эти стандарты предполагает и расстановку людей на какие-то ключевые должности. Это очередной шаг в рамках попытки «вестернизировать» Украину», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

Также, по его мнению, США, будучи основным компонентом НАТО, пытаются науськивать европейские страны против России, стравливая таким образом стороны.


«Они хотят, чтобы это столкновение происходило между Россией и европейским компонентом НАТО на русской территории. К примеру, называют Калининградскую область. Этот вариант им нравится больше всего. В качестве плацдарма также могут выступить страны Прибалтики и Украина», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Оленченко.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.

Читайте также:

СЕ намерен «поднять уровень» «конституционного правосудия» на Украине

«Не волшебный щит»: В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
#украина
#нато
#евросоюз
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: в Восточной Европе думают о нападении на Россию
07 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Восточной Европе думают о возможности напасть на Россию. Об этом заявил колумнист газеты Financial Times Саймон Купер, ссылаясь на высокопоставленного восточноевропейского политика.
В своей статье автор рассуждает, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте для роли генсека НАТО. По словам Купера, Рютте окажется в коалиции, в которую в том числе войдут «немцы-вегетарианцы» и высокопоставленный политик из Восточный Европы. Однако имя политика в статье не уточняется.

«Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?», - приводит Купер слова восточноевропейского политика.

Ранее в Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны РФ: нападение на Россию может начаться неожиданным глобальным ударом

В Европе предупредили о намерении НАТО спровоцировать Россию и начать войну

В США раскрыли, откуда ЦРУ готовило нападение на Россию
#сша
#россия
#нападение
#минобороны рф
#оружие
#политика
#радио
#страны
#план
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ рассказали, смогут ли иноагенты проголосовать на выборах
МИД РФ: иноагенты смогут проголосовать на общих условиях
07 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/nemchinowa

Проживающие за границей граждане России, в том числе иноагенты, смогут принять участие в выборах президента на общих основаниях. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что для таких граждан России нет никаких препятствий во время проведения выборов.

Аскальдович добавил, что для участия в голосовании им необходимо будет предъявить загранпаспорт и подтвердить наличие российского гражданства.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила властей других государств, что вмешательство во внутренние дела России, а в частности в выборы президента, им «аукнется».

Напомним, что выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.

Читайте также:

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

Москва обвинила посольства ЕС в готовящихся вмешательствах в президентские выборы

Российские военные досрочно голосуют на выборах президента РФ в зоне СВО
#выборы
#иностранный агент
#гражданство
#россия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швеция официально стала членом НАТО
Госдеп США: протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу
07 марта 2024, 17:03

Фото: iStock/mikdam

Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу. Об этом сообщили в Госдепартамент США.
Таким образом, Швеция стала 32-м членом альянса.

Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединится к НАТО 7 марта.

По информации газеты Financial Times, Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.

Читайте также:

Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности
#квартиры
#флаг
#море
#рпц
#страны
#дома
#информация
#швеция
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
07 марта 2024, 16:52

Фото: iStock/AlxeyPnferov

У Франции нет никаких лимитов по поддержке Украины. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова цитирует телеканал BFMTV.
В четверг, 7 марта, президент Франции обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности Украине и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Помощь заключается в поставках военного оборудования, обучении ВСУ всем аспектам его использования, а также укреплении оборонной индустрии страны. Кроме того, президент Франции озвучил необходимость отправки военнослужащих стран НАТО на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Аналогичную позицию высказали и рядовые члены НАТО.

Читайте также:

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев

Франция отправит на Украину 100 беспилотников
#нато
#франция
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
07 марта 2024, 16:46

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил известную балерину Илзе Лиепу гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение было принято после того, как народная артистка России выразила поддержку государству, «представляющему угрозу безопасности Литвы и ее союзников», подчеркнул пресс-атташе литовского президента Ридас Ясуленис.

Ранее с таким предложением выступила комиссия по делам гражданства Литвы и МВД республики.

Балерина Большого театра Илзе Лиепа подверглась критике в Литве из-за высказываний в поддержку России. Она подчеркнула, что не сможет изменить свою позицию.

Читайте также:

Балерина Лиепа ответила на угрозу лишить её гражданства Литвы

МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении гражданства балерины Лиепа

В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую спецоперацию
#литва
#россия
#гражданство
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индийский политик Шергилл: Мы не нуждаемся в одобрении Западом дружбы с РФ
07 марта 2024, 16:25

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Спикер правящей в Индии Бхаратия Джаната партии Джайвир Шергилл заявил, что государство не ориентируется на реакцию Запада в вопросе сотрудничества с Россией.
«Самое главное то, что Россия занимает очень и очень важное место во внешней политике Индии. Индия не поддаётся никакому давлению со стороны западного мира. Ей не нужны никакие разрешения или предписания Запада касательно отношений с Россией», — приводит RT слова Шергилла.

А вот армянская элита, наоборот, взяла курс на отстранение от ОДКБ и России, что скажется негативно на самой стране. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв, прокомментировав решение Армении прекратить деятельность русских пограничников в аэропорту Звартноц.

«Они ошибаются. Азербайджанцы уже это доказали. В азербайджанском парламенте уже начались разговоры о том, что надо атаковать Армению [если она выйдет из ОДКБ]. Тем более, что она слаба», — отметил в беседе с «Царьградом» Журавлёв.

Ранее Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами.

Читайте также:

Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
#россия
#индия
#армения
#политолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СЕ намерен «поднять уровень» «конституционного правосудия» на Украине
07 марта 2024, 16:08

Фото: istockphoto.com/bloodua

Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.
Для этих целей будут найдены специалисты, которые помогут «повысить компетентность» Конституционного суда Украины. На соответствующий проект будет направлено €600 тыс.

«Цель проекта — обеспечить тесный обмен опытом и знаниями, а также возможности для диалога судей и сотрудников Конституционного суда Украины с отобранным европейским партнёром по вопросам, связанным с организационной структурой и рабочими процедурами, имеющими отношение к функционированию суда», — приводит RT текст соответствующего документа.

А до этого сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на этот пост на второй срок. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, за выдвижение её кандидатуры проголосовало 400 делегатов съезда ЕНП в Бухаресте, против — 89.

Ранее западные СМИ сообщали, что между государствами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды.

Читайте также:

«Не волшебный щит»: В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы
#специалисты
#евросоюз
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
Швеция станет еще одним членом НАТО 7 марта
07 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/TT

Швеция сегодня официально станет 32-м членом НАТО. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении.
«Швеция — сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которая разделяет наши ценности и видение мира», — говорится в заявлении Белого дома.
Вступление Швеции в НАТО может сделать ее логистическим центром и пунктом переброски войск альянса. Такое мнение высказала газета Financial Times (FT).
Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.

Читайте также:

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией

Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
#швеция
#нато
#флаг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова оценила настоятельную рекомендацию МИД ФРГ не ездить немцам в Россию
Захарова: В ФРГ боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их обманывали
07 марта 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Германии боятся, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, говоря о последних рекомендациях МИД Германии. Ее слова передает RTVI.
«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — уверена Захарова.

Ранее стало известно, что в МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию. Ранее в немецком дипведомстве уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.

Читайте также:

Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО

Захарова напомнила о традиции США предавать союзников

Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд
#сша
#мид
#традиции
#рекомендации
#вс рф
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф