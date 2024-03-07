Политолог Оленченко обвинил Запад в попытках «вестернизировать» Украину

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Научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко увидел замысел программы Совета Европы по «повышению компетентности» Конституционного суда Украины в попытке очередной «вестернизации» страны.
«Я вижу замысел в том, чтобы установить на Украине те стандарты, которые используются в Евросоюзе. А подведение под эти стандарты предполагает и расстановку людей на какие-то ключевые должности. Это очередной шаг в рамках попытки «вестернизировать» Украину», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.
Также, по его мнению, США, будучи основным компонентом НАТО, пытаются науськивать европейские страны против России, стравливая таким образом стороны.
«Они хотят, чтобы это столкновение происходило между Россией и европейским компонентом НАТО на русской территории. К примеру, называют Калининградскую область. Этот вариант им нравится больше всего. В качестве плацдарма также могут выступить страны Прибалтики и Украина», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Оленченко.
Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.
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Мелисса Тимофеева