СЕ намерен «поднять уровень» «конституционного правосудия» на Украине

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Совет Европы намерен способствовать развитию «конституционного правосудия» на Украине.
Для этих целей будут найдены специалисты, которые помогут «повысить компетентность» Конституционного суда Украины. На соответствующий проект будет направлено €600 тыс.
А до этого сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на этот пост на второй срок. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, за выдвижение её кандидатуры проголосовало 400 делегатов съезда ЕНП в Бухаресте, против — 89.
Ранее западные СМИ сообщали, что между государствами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды.
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«Цель проекта — обеспечить тесный обмен опытом и знаниями, а также возможности для диалога судей и сотрудников Конституционного суда Украины с отобранным европейским партнёром по вопросам, связанным с организационной структурой и рабочими процедурами, имеющими отношение к функционированию суда», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее западные СМИ сообщали, что между государствами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды.
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Мелисса Тимофеева