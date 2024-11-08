Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС тем, что многие западные страны почувствовали колоссальный ущерб своей экономики из-за украинского конфликта.
«Многие страны почувствовали, что участие в украинской повестке наносит ущерб их экономике. И происходит потеря популярности правящих партий. Мы, прежде всего, это увидели в ходе выборов в Европарламент. Тогда серьёзное поражение потерпели французы, немцы. Поэтому веские основания для таких заявлений есть», — заявил в беседе с RT Оленченко.
А политолог, экономист, к.э.н., доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко допустила отставки многих западных политиков после победы Дональда Трампа на американских выборах президента.
«Я думаю, что первые лица и члены правительств европейских государств, которые критиковали Трампа, и тех, кто составит новую администрацию Белого дома, начнут не только отказываться от своих заявлений, но и уходить в отставку», — высказалась в беседе с «Известиями» Литвиненко.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.
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