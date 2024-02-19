Политолог Оленченко заявил о желании США иметь рычаги давление на Косово

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Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил проект США по «поддержке независимых СМИ» Косова желанием Вашингтона оказывать давление на косовское общество.
«Сама постановка вопроса о независимых СМИ Косова говорит о том, что американцев этот вопрос беспокоит. Наверное, они хотели бы под предлогом «независимых медиа» создать те, которые ими бы косвенно контролировались и которые проводили бы американскую точку зрения», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.
Политический обозреватель Андрей Перла, в свою очередь, заявлял, что западные страны и их «подопечные» проводят постоянную русофобскую политику, не оставляют попытки влиять на ум людей и любой информационный повод подчиняют своей антироссийской стратегии.
«А она заключается в том, чтобы постоянно твердить: мол, люди в России хотят нормализации, люди хотят вернуться к обычной жизни, в счастливое «до войны», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.
Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове. Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.
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