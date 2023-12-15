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В Евросоюзе успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии вышел из зала
15 декабря 2023, 10:17
Фото: istock / sinonimas

Фото: istock / sinonimas

Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации источника, во время голосования австрийский канцлер обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Пока его не было, лидера Евросоюза смогли прийти к консенсусу по 12-му пакету, но все еще непонятно, когда эти договоренности смогут включить в согласованный всеми членами объединения документ.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Украины к организации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Также сообщалось, что Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций.

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#олаф евросоюз
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#австрия
#голосование
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Фракция КПРФ определилась с кандидатами на выборы президента России
Отделение КПРФ в Москве рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента
15 декабря 2023, 10:19

Фото: РИА Новости/Сергей Сергеев

Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Отмечается, что бюро МГК КПРФ провело обсуждение по избранию кандидатов в президенты от фракции. После этого было проведено рейтинговое голосование, по результатам которого были выдвинуты кандидатуры Зюганова и Зарубина. 

Вслед за этим последует выдвижение кандидата на пост главы государства делегатами третьего этапа XVIII съезда фракции, проведение которого запланировано на 23 декабря текущего года. 

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#кпрф
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#президент
#кандидаты
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Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций
МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ
15 декабря 2023, 09:58

Фото: istock / Oleksii Liskonih

МИД японии на официальном сайте опубликовал перечень из 43 организаций из России и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, чьи активы собираются заморозить. Об этом информирует РИА Новости.

В список попали такие организации как,  АО НИИ «Вектор», компания «Патриот», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Расплетина и другие. 

Помимо того, Токио ввел ограничения на экспорт для 57 российских компаний. Также японские власти запретили импорт российских непромышленных алмазов.

Также стало известно, что Токио ввело персональные санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ещё 34 граждан Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Американский Конгресс готовит Путину рождественский подарок
NY: отказ США от помощи Украине станет подарком для Путина
15 декабря 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Отказ Конгресса США в согласовании дальнейшей помощи Украине станет рождественским подарком российскому президенту Владимиру Путину.
Издание The New Yorker. Сообщает, что и президент США, и президент Украины предупредили об опасности бездействия Конгресса.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — сказано в публикации.
В статье сказано, что во время визита Зеленского в США стало явным изменение позиции Запада по ситуации на Украине.  «В этот раз Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнес шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…», — сообщает автор материала. По данным издания, стратегия Путина по конфликту на Украине в процессе реализации, и даже опережает график.

В Вашингтоне указывали на то, что помощь со стороны европейских союзников может оказаться под вопросом, если США перестанут отправлять Украине вооружение. 

В четверг палата представителей отправится на каникулы до 9 января, в пятницу - сенат, до 8 января.

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#украина
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Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за разногласий по Украине
Politico: Шольц попросил Орбана сходить за кофе, чтобы разрешить спор по Украине
15 декабря 2023, 09:21

Фото: РИА Новости / Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где главы стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации. Об этом пишет Politico.

В материале издания пишут, что примерно спустя 3 часа после дискуссий, зашедших в тупик, канцлер Германии предложил венгерскому премьер-министру отлучиться за кофе.  

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — цитирует издание Шольца. 
Как считает немецкий канцлер, это позволило бы руководителям 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерский лидер при этом сможет сказать, что не голосовал «за».

Ранее сообщалось, что Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Япония ввела санкции против Москальковой и ещё 34 россиян
15 декабря 2023, 08:56

Фото: istockphoto/blew_i

Правительство Японии вводит персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае обнаружения, против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Также в списке замминистра обороны страны Татьяна Шевцова и ещё 33 россиян. Рестрикции коснутся 43 общественных, исследовательских, а также промышленных организаций. Об этом сообщает МИД Японии. 

Персональные санкции коснулись некоторых представителей военного командования. К примеру, генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева. 

Японское правительство ввело санкции против заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой.

В отдельный список, связанный с Крымом и новыми регионами, включили 16 человек. В список организаций, чьи активы могут заморозить в случае обнаружения, внесли Юнармию, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук.

Ранее Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.

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#япония
#россия
#политика
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Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на €50 млрд
15 декабря 2023, 07:05

Фото: istock / rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — заявил Орбан.
Политик отметил, что этот вопрос будет снова выносится на осуждение на следующем саммите Европейского союза после доработки.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в объединение и оказывается в этом принимать участие. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Кроме того, он отметил, что президента РФ Владимира Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами.

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В Китае заявили о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США

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#евросоюз
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«Известия»: В плену ХАМАС до сих пор остаются трое россиян
15 декабря 2023, 06:04

Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

На территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Об этом сообщил «Известиям» советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. При этом, по данным источника в армейских структурах еврейского государства, они не числятся как кадровые военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом ранее сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последняя на данный момент группа граждан России и их родственников-палестинцев прибыла спецрейсом МЧС в Москву 10 декабря. В этот день в Москву приехали 100 человек.

В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава.

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#хамас
#плен
#израиль
#россияне
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В Китае заявили о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
15 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/awdebenham

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай обладают большим потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
Си Цзиньпин 15 декабря по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета направил поздравительную телеграмму.

«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — цитирует агентство текст телеграммы, распространённый китайским Центральным телевидением.

Китайский лидер отметил, что модернизация в стиле КНР открывает больше возможностей всем мировым компаниям, включая компании из США.

Он добавил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

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#модернизация
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РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
15 декабря 2023, 05:38

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Япония ввела новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 из Белоруссии, а также из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство экономики.
Страна восходящего Солнца с 1 января 2024 года также введёт запрет на импорт из России непромышленных алмазов.

Кроме того, Япония вводит санкции (включая заморозку активов)против 35 физических лиц и 43 организаций из РФ. Под санкции среди прочих попали Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, «Восточная верфь».

Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.

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#россия
#япония
#санкции
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