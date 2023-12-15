В Евросоюзе успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

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Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации источника, во время голосования австрийский канцлер обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Пока его не было, лидера Евросоюза смогли прийти к консенсусу по 12-му пакету, но все еще непонятно, когда эти договоренности смогут включить в согласованный всеми членами объединения документ.
До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Украины к организации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также сообщалось, что Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций.
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До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Украины к организации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак