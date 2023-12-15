Шведский депутат Энерот призвал усилить контроль за антироссийскими санкциями

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Депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.
Он пояснил, что сейчас ответственность за контролем над соблюдением ограничений разделена между несколькими государственными структурами, а возможности по расследованию правонарушений здесь у правоохранительных органов «крайне малы». По его мнению, для усиления контроля в этой сфере можно назначить отдельный ответственный орган, увеличить ресурсы и повысить уровень осведомлённости шведского бизнеса.
Ранее страны ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, а Австрия, ранее выступавшая против их принятия, не принимала участия в согласовании.
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«Намерен ли министр предпринять какие-либо новые инициативы по обеспечению соблюдения антироссийских санкций? <…> К сожалению, ведение этой деятельности в Швеции выглядит не столь успешным», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МИД страны Тобиасу Билльстрёму.
«Нехаммер <…> не присутствовал в зале, когда лидеры одобрили ограничительные меры», — приводят argumenti.ru соответветсвующую публикацию РИА Новости.
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Мелисса Тимофеева