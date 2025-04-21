Standard: премьер Британии Стармер призвал РФ к прекращению огня

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня после пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщает The Standard.
«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — заявил премьер.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 4900 нарушениях со стороны киевского режима во время пасхального перемирия. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина бездарно не использует шансы, которые ей дает международное сообщество вместе с Россией.
При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность обсудить мораторий на запрет ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
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Иван Мусатов