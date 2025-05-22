BI: ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

Фото: iStock/Wirestock
Истребители ВМС США 1 февраля нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца, сбросив более 56 тысяч килограммов боеприпасов по позициям исламистских группировок в Сомали. Об этом сообщил портал Business Insider (BI) со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби, передает ТАСС.
В операции участвовали 16 палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, вылетевших с авианосца Harry Truman, находившегося в Красном море.
Килби подчеркнул масштаб миссии, отметив, что это рекордный объем боеприпасов, примененных в рамках одной атаки с авианосца. По его данным, цели удара включали инфраструктуру террористических формирований.
Ударная группа кораблей, включавшая авианосец, была развернута осенью для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в том числе против хуситов в Йемене.
28 апреля сообщалось о том, как истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. 7 мая стало известно, что ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, вновь упал в Красное море.
Читайте также:
Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения
В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву
Килби подчеркнул масштаб миссии, отметив, что это рекордный объем боеприпасов, примененных в рамках одной атаки с авианосца. По его данным, цели удара включали инфраструктуру террористических формирований.
Ударная группа кораблей, включавшая авианосец, была развернута осенью для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в том числе против хуситов в Йемене.
28 апреля сообщалось о том, как истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. 7 мая стало известно, что ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, вновь упал в Красное море.
Читайте также:
Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения
В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей
Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту
Мария Моисеева