США планирует «повысить» квалификацию албанских журналистов

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Посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
Так, СМИ Албании «научат» писать «независимые» материалы. Предполагается, что проект приведёт к большей осведомлённости населения и прозрачности работы госучреждений страны.
В то же время США планируют принять участи в учениях Steadfast Defender 2024. Как пишет военный эксперт Юрий Кнутов для argumenti.ru, одной из их основных задач будет переброска американских военнослужащих в Европу. Кроме того, специалист отметил, что американские военные помимо основных учебно-боевых задач отработают и специфические.
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«Этот проект направлен на повышение квалификации албанских журналистов и студентов факультетов журналистики, что позволит им лучше следить за деятельностью государственных органов и государственными расходами, а также повысит уровень подотчётности государственных учреждений Албании», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева