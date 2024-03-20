Политолог Орлов заявил о стремлении ЕК повлиять на общественное мнение Молдавии

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что Еврокомиссия с помощью программ по реформации СМИ Молдавии стремится оказывать влияние на общественное мнение страны таким образом.
«Речь здесь идёт не о защите населения от дезинформации, о которой заявляет Еврокомиссия, а о влиянии на общественное мнение, в первую очередь, в части объединения с Румынией. Напомню, согласно недавним соцопросам, более 50% жителей Молдавии заявили, что они выступают против объединения с Румынией», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать реформы СМИ в Молдавии. Отмечалось, что на эти цели выделят €1 млн. Так, в рамках проекта будут разработаны учебные материалы, а также интерактивные игры для обучения борьбы с дезинформацией в СМИ.
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Мелисса Тимофеева