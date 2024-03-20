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Политолог Орлов заявил о стремлении ЕК повлиять на общественное мнение Молдавии

20 марта 2024, 15:44
Фото: istockphoto.com/Eblis

Фото: istockphoto.com/Eblis

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что Еврокомиссия с помощью программ по реформации СМИ Молдавии стремится оказывать влияние на общественное мнение страны таким образом.

«Речь здесь идёт не о защите населения от дезинформации, о которой заявляет Еврокомиссия, а о влиянии на общественное мнение, в первую очередь, в части объединения с Румынией. Напомню, согласно недавним соцопросам, более 50% жителей Молдавии заявили, что они выступают против объединения с Румынией», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать реформы СМИ в Молдавии. Отмечалось, что на эти цели выделят €1 млн. Так, в рамках проекта будут разработаны учебные материалы, а также интерактивные игры для обучения борьбы с дезинформацией в СМИ.

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#политика
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Киев пообещал отблагодарить США российской нефтью в случае победы
Омелян: Украина в случае победы расплатится с США нефтью и газом из России
20 марта 2024, 17:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев расплатится с США «российской нефтью, газом, алмазами и мехом» в случае победы. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с РИА Новости сообщил, что выдвигаемые Украиной требования репараций от России носят демагогический характер. Москве, по его словам, не стоит повторять подобные заявления.

Издание Politico отмечается, что ряд политиков в Киеве намерены получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, но при условии, что Запад поможет Украине.

Омелян в своём заявлении добавил, что в случае победы Украины в конфликте США получат за оказанную помощь российскую нефть, газ, алмазы и мех.

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«Сенсационная информация»: Франция может направить войска на Украину
Гончаренко: Франция может направить военных на Украину к границе с Белоруссией
20 марта 2024, 16:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция может направить своих военных на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, Франция также думает о создании общей базы для подготовки солдат, а также производства боеприпасов на Западе Украины. Также Франция может разместить своих военных в некоторых районах страны. Украинский политик считает, что данная информация является сенсационной.

Гончаренко также подчеркнул, что глава Франции Эммануэль Макрон действительно готов отправить на Украину своих военных. Однако численность пока не указывается.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Однако многие лидеры стран Запада не поддержали эту идею.

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#макрон
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ЕК призвала начать выплаты Украине из доходов от замороженных активов РФ в июле
20 марта 2024, 16:58

Фото: iStock/makaule

Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Euronews.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выплаты предлагается производить два раза в год. Он отметил, что большая часть доходов будет отправлена на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет Европейского союза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских активов.

Отметим, что банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах

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#выплаты
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#поставки
#ес
#запад
#активы
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Украина оскорбилась идеей США о помощи в виде кредитов
Politico: офис Зеленского оскорбился идеей США о помощи Киеву кредитами
20 марта 2024, 16:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Власти Украины посчитали оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов. Об этом пишет издание Politico.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США должны оказывать помощь Киеву только в виде займов, поскольку американцы уже накопили огромный госдолг.

Издание отмечает, что в конгрессе США эту идею обсуждают уже не одну неделю. При этом Украину не ставили в известность о намерениях. Однако источник, близкий к офису Зеленского подчеркнул, что Киеву не нравится эта идея. Её считают оскорбительной, поскольку должны учитываться гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

Несмотря на то, что США на прошлой неделе выделили в очередном пакете помощи 300 миллионов долларов, конгресс пока так и не согласовал законопроект об оказании поддержки нескольким странам, включая Украину, на 60 миллиардов долларов.

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*внесён в России в список экстремистов и террористов
#сша
#украина
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#финансирование
#кредиты
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Премьер Ирландии Лео Варадкар 20 марта объявит об отставке
20 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/Svetlanais

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар анонсировал свое намерение подать в отставку спустя почти два года после вступления в должность, сообщили газета Irish Independent и телеканал RTE.
Варадкар собирается также оставить свой пост лидера партии «Фине Гэл». Пост премьера займет новый лидер партии, который будет выбран в будущем.

«Когда я стал лидером партии и премьер-министром в июне 2017 года, я знал, что одной из черт лидера является умение определить момент, когда нужно передать власть кому-то другому, и иметь смелость сделать это. Это время настало», — сообщил премьер во время своего обращения к ирландскому народу, которое передавал телеканал RTE.

Ирландские политологи и аналитики высказали свое недоумение по данному вопросу и подчеркнули, что для всех такое решение премьера стало полной неожиданностью.

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#кадры
#премьер-министр
#ирландия
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Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
20 марта 2024, 15:26

Фото: сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал ​в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.

Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#конфликт
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#политика
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#солдат
#франция
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Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
20 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Власти Индии сомневаются, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны. Об этом пишет издательство Bloomberg.
Министр обороны Швейцарии сообщил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в первом раунде переговоров.

Ожидается, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Целью визита станет обсуждение «формулы мира» Киева и дальнейшее дипломатическое сотрудничество двух стран.

Схожие позиции по саммиту высказал и представитель китайской стороны. Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия в них России.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии.

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#индия
#украина
#россия
#переговоры
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Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
Захарова заявила, что НАТО хочет открыть второй фронт против РФ в Закавказье
20 марта 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
По словам официального представителя МИД РФ, ключевая задача для Североатлантического альянса заключается в открытии в Закавказье второго фронта против России, а также в том, чтобы «в целом подпалить заново регион». Захарова отметила, что НАТО не устраивала российская политика, которая направлена на умиротворение Закавказья.

Ранее сообщалось, что парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вчера, 19 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение.

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#сша
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#мид рф
#парламент
#ес
#нато
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ЕК намерена «помочь» реформам СМИ в Молдавии
20 марта 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Еврокомиссия планирует профинансировать реформы СМИ в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели выделят €1 млн.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — оказать содействие проведению реформ в сфере СМИ и повышению устойчивости общества к дезинформации в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, в рамках проекта будут разработаны учебные материалы, а также интерактивные игры для обучения борьбы с дезинформацией в СМИ.

А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Запад в переписывании истории, в частности, это касается истории Югославии.

«Запад переписывает под себя мировую историю и Югославия не исключение. Запад думает, что таким образом все в мире забудут, чьи бомбы падали на мирные югославские города, чьи пули и снаряды убивали ни в чем неповинных людей. И действительно многие забудут. Запад многим почистит мозги. Но не забудем мы и это главное», — прокомментировал в беседе с argumenti.ru Шеремет.

Он добавил, что Россия не намерена мириться с западным произволом и будет продолжать отстаивать истинные человеческие ценности.

Ранее сообщалось, что Украине отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на €50 млрд, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе.

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#россия
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#сми
#ес
#молдова
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