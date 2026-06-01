Политолог оценил кризис в ООН

01 июня 2026, 16:27

Политолог Мирзаян: ООН превратилась в сообщество бюрократов с большой зарплатой

Большинство стран не видят смысла в Организации Объединенных Наций, сотрудники которой не выполняют своих задач по организации мира. Такое мнение выразил политолог-международник Геворг Мирзаян.





Напомним, американское издание Wall Street Journal сообщило, что ООН находится на грани банкротства из-за неуплаты США и Китаем обязательных взносов. Вашингтон задолжал четыре миллиарда долларов, а Пекин — около 500 миллионов долларов.





«Большинство стран действительно не видят смысла в Организации Объединенных Наций, которая превратилась в сообщество бюрократов с очень большой зарплатой, но которая очень мало что делает для реализации своей основной функции, то есть способствовать миру во всем мире», — отметил Мирзаян в разговоре с изданием «Абзац».

«К сожалению, подход Трампа получил свое выражение в финансовом плане. В настоящее время США явно не справляются с ролью площадки, на которой работает ООН. В этой связи, логично было бы предположить, что релокация ООН из США будет полезной для мира», — пояснил эксперт.