Политолог оценил кризис в ООН
Политолог Мирзаян: ООН превратилась в сообщество бюрократов с большой зарплатой
Большинство стран не видят смысла в Организации Объединенных Наций, сотрудники которой не выполняют своих задач по организации мира. Такое мнение выразил политолог-международник Геворг Мирзаян.
Напомним, американское издание Wall Street Journal сообщило, что ООН находится на грани банкротства из-за неуплаты США и Китаем обязательных взносов. Вашингтон задолжал четыре миллиарда долларов, а Пекин — около 500 миллионов долларов.
«Большинство стран действительно не видят смысла в Организации Объединенных Наций, которая превратилась в сообщество бюрократов с очень большой зарплатой, но которая очень мало что делает для реализации своей основной функции, то есть способствовать миру во всем мире», — отметил Мирзаян в разговоре с изданием «Абзац».
Однако, по его словам, на сегодняшний день альтернативы организации нет, поэтому она остается единственной легитимной площадкой для обсуждения мировых проблем.
При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил Общественной Службе Новостей, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в целесообразности существования отдельных институтов ООН и призывал к реформированию организации в целом.
«К сожалению, подход Трампа получил свое выражение в финансовом плане. В настоящее время США явно не справляются с ролью площадки, на которой работает ООН. В этой связи, логично было бы предположить, что релокация ООН из США будет полезной для мира», — пояснил эксперт.