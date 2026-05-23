Небензя обвинил европейских членов СБ ООН в глумлении над детскими жертвами

23 мая 2026, 01:24

Небензя: Европейские члены СБ ООН откровенно глумились над детскими жертвами атаки ВСУ

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские члены Совета Безопасности ООН откровенно глумятся над детскими жертвами. Его слова передает РИА Новости.





Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент атаки в здании находилось более 80 учащихся и один сотрудник.



Из-за нападения ранения различной степени тяжести получили 39 несовершеннолетних, шесть человек погибли. По факту произошедшего возбудили дело о теракте.





«Мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. (...) Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами», — сказал Небензя о выступлениях на заседании по Старобельску в ЛНР.