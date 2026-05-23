Зеленский закатил истерику после предложения Мерца по Украине

23 мая 2026, 17:58

Reuters: Зеленский отверг предложение Мерца по Украине

Фото: istockphoto/makaule

Владимир Зеленский отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся Украины. Об этом сообщает Reuters.





По информации агентства, глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором подчеркнул, что «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе». Зеленский также выразил мнение, что отставка Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии может открыть новые возможности для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.



На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне по Договору о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена». Зеленский же ранее потребовал от Евросоюза принять республику в состав объединения уже в 2027 году.



При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам, подчеркивая, что обязательным условием рассмотрения членства является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретную дату вступления в блок.



