09 июня 2026, 16:12

Политолог Шеслер: у ЕС не может быть никаких новых предложение по Украине

Фото: iStock/Diy13

Европейские политики не имеют никаких новых предложений для России касательно мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским опубликовали условия по урегулированию украинского кризиса, пишут argumenti.ru.



По данным издания, они потребовали немедленного прекращения огня по линии боевого соприкосновения, предоставления юридических гарантий, вплоть до присутствия иностранного военного контингента и выплат репараций для Киева, а также выступили против изменения границ Украины силовым путём.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Шеслер отметила, что Мерц, Стармер и Макрон стремятся поставить Россию в заведомо проигрышное положение для ее ослабления.





«К сожалению, они не получают адекватной реакции на свои действия. Они не получают реакции не просто на словесную поддержку киевского режима, а на то, что западная военная промышленность наполняет, накачивает Украину ракетами, дронами и другим вооружением», — подчеркнула политолог.